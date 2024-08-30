Rusların ve Ukraynalıların Antalya’daki kaçak okullarına kapatma kararı

Rusya ve Ukrayna arasında 2022 yılı şubat ayında başlayan savaş sonrası, iki ülkeden yoğun göçün yaşandığı Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde belirlenen Ruslara ait 2 kaçak okulla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

Konyaaltı ilçesinde belediyeden "Oyun evi ve parti organizasyon işletmesi" ruhsatıyla apartman giriş katlarına açılmış, Rus ve Ukraynalılara ait 3 kaçak anaokulu ve kreş daha olduğu belirlendi.

Ruslar ve Ukraynalılar kaçak okullar açtı. Türk okullarını kötüleyerek reklam yapıyorlar

Kaçak okullarla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı ilk incelemelerde, 'Rus Okulu' adıyla sosyal medya hesapları ve kendi oluşturdukları web sitelerinden reklam yapan sözde okullarla ilgili hiçbir resmi kayıt veya izin bulunmadığı saptandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan incelemeler neticesinde, bir Türk kurs merkezi bünyesinde kaçak faaliyet gösteren 'Rus okulu' adı altındaki işletme kapandı ve idari para cezası uygulandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, diğer okula ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Konyaaltı İlçesi Uluç Mahallesinde Covorking Kids Katyusha Çocuk Oyun ve Aktivite Geliştirme Merkezi Ticaret Limited Şirketine ait, Konyaaltı Belediye Başkanlığınca 21.01.2023 tarihinde düzenlenen Covorkking Kids Katyusha iş yeri ünvanlı ruhsatı bulunan binada izinsiz eğitim faaliyeti yapıldığına dair Konyaaltı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda valilik makamının onayı ile brüt asgari ücretin yirmi katı (400 bin 40 TL) idari para cezası uygulanmış ve kurumun kapatılması uygun görülmüştür."