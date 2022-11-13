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F1 Sao Paulo Grand Prix'sinde sprint yarışının galibi Russell

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı Sao Paulo Grand Prix'sinde sprint yarışını, Mercedes takımından Büyük Britanyalı George Russell kazandı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 08:46
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Russel önde. Hamilton üçüncü, Verstappen dördüncü sırada kaldı

F1 Sao Paulo Grand Prix'sinde sprint yarışının galibi Russell
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Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışı, 24 tur üzerinden yapıldı.

Russell, 30 dakika 11.307 saniyelik süresiyle sprint yarışında galip geldi. Büyük Britanyalı pilot, bu sonuçla yarışa ilk sırada başlama hakkı elde etti.

Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz liderin 3.995 saniye arkasında ikinci, bitiş çizgisine 4.492 saniye geride ulaşan Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton üçüncü oldu.

Şampiyonluğu garantileyen Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen, müsabakayı 4. sırada tamamladı. Sprint yarışına pole pozisyonunda başlayan Haas'ın Danimarkalı sürücüsü Kevin Magnussen ise 8. sırayı aldı.

Sprint yarışında ilk 8'e giren sürücülere, 1'den 8'e kadar puan verildi.

Sao Paulo Grand Prix'sinde 71 tur üzerinden koşulacak yarış, bu akşam TSİ 21.00'de başlayacak.

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