Russell ve Verstappen gerginliği tırmanıyor

Formula 1’in iki önemli ismi George Russell ve Max Verstappen, Katar Grand Prix’si sıralama turları sonrası yaşanan olaylar nedeniyle karşı karşıya geldi. Russell, Verstappen’i “zorluklarla başa çıkamamakla” suçlarken, Hollandalı pilot ise İngiliz rakibini “yalan söylemekle” itham etti. Geçtiğimiz hafta sonu Katar’daki sıralama turlarında Verstappen, George Russell’ı engellediği gerekçesiyle bir sıra grid cezası almıştı. Russell, bu cezadan sonra Verstappen’in kendisine kişisel bir saldırıda bulunduğunu ve hakaret ettiğini ifade etti. Russell, "Bir dünya şampiyonunun birine kasten çarpacağını söylemesi kabul edilemez bir örnek" diyerek tepkisini dile getirdi.

VERSTAPPEN'DEN SERT TEPKİ

Verstappen ise ceza kararını “adil olmayan bir yalan” olarak nitelendirerek, Russell’ı suçladı. Katar’daki olaylar hakkında “Hakem odasında yaşananlar benim için kabul edilemezdi” diyen Verstappen, söylediklerinin arkasında durduğunu belirtti. Hollandalı pilot, "Bu kadar ileri gitmeye gerek yoktu, hepimiz yarışçıyız ve birbirimize saygı duymalıyız" dedi.

MERCEDES VE RED BULL ARASINDA GERGİNLİK

Tartışma, Mercedes ve Red Bull ekiplerine de sıçradı. Mercedes patronu Toto Wolff, Red Bull’un takım patronu Christian Horner’ın Russell’a “histerik” demesini eleştirerek, “Sürücüm hakkında böyle bir yorumda bulunmaya hakkı yok” dedi. Horner ise Verstappen’i savunarak Russell’ın davranışını eleştirdi.