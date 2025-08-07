Rüştü Onur Atilla’dan sürpriz karar! Şarkıcı Nez ile aşkı gündem olmuştu: Akyarlar’da yeni yuva

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet Gazetesi
Rüştü Onur Atilla’dan sürpriz karar! Şarkıcı Nez ile aşkı gündem olmuştu: Akyarlar’da yeni yuva

Oyuncu Rüştü Onur Atilla, şarkıcı Nez’le yaşadığı kısa süreli ilişki sonrası gündeme gelmişti. Geçen yıl boşandığı 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız’la barıştı. Çift, çocuklarıyla Bodrum’da tatilde.

“Güldür Güldür Show”la tanınan Rüştü Onur Atilla, iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız’la 10 yıllık evliliğini 10 Haziran 2024’te anlaşmalı olarak noktalamış, ayrılıktan sadece 20 gün sonra şarkıcı Nez’le fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıştı.

rustu-onur-atilladan-surpriz-karar-nezle-yasadigi-ask-yasamisti-akyarlarda-yeni-yuva-yenicag-14.jpg

Magazin dünyasında gündem olan ilişki uzun sürmedi, Nez ağustos ayında ayrıldıklarını açıkladı.

rustu-onur-atilladan-surpriz-karar-nezle-yasadigi-ask-yasamisti-akyarlarda-yeni-yuva-yenicag-6.jpg

AKYARLAR’DA EV ARAYIŞI

İsmail Bayrak’ın haberine göre, yaşananların üzerinden 1 yıl geçti ve Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız cephesinden sürpriz bir haber geldi.

rustu-onur-atilladan-surpriz-karar-nezle-yasadigi-ask-yasamisti-akyarlarda-yeni-yuva-yenicag-3.jpg

Bu süreçte çocukları Kemal ve Uygar için sık sık bir araya gelen eski eşler barışma kararı aldı.

rustu-onur-atilladan-surpriz-karar-nezle-yasadigi-ask-yasamisti-akyarlarda-yeni-yuva-yenicag-2.jpg

Şimdilerde oğullarıyla beraber Bodrum’da tatil yapan çiftin Akyarlar’dan satılık evlere baktıkları da öğrenildi.

rustu-onur-atilladan-surpriz-karar-nezle-yasadigi-ask-yasamisti-akyarlarda-yeni-yuva-yenicag-11.jpg

NE OLMUŞTU?

Sinem Ayyıldız'ın boşandıktan sadece 20 gün sonra yeni aşkını ilan eden eski eşi için çok konuşulan açıklamalara imza atmıştı.

rustu-onur-atilladan-surpriz-karar-nezle-yasadigi-ask-yasamisti-akyarlarda-yeni-yuva-yenicag-5.jpg

HAK ETTİĞİNİ YAŞASIN!

Sinem Ayyıldız bir takipçisinin 'Sen o kadar çileyi çek, 2 çocuk ver aslan gibi. Tüm zorlukları, parasızlıkları birlikte aş. O gelsin, en rahat zamanda başkasını taksın koluna. Aşırı korkunç ve acımasız. Hiç üzülmeyin. Değerinizi zamanı gelince anlayacak. Yanınızdayız" yorumuna "Değerim anlaşılmasın, herkes hak ettiğini yaşasın yeter" sözleriyle karşılık vermişti.

rustu-onur-atilladan-surpriz-karar-nezle-yasadigi-ask-yasamisti-akyarlarda-yeni-yuva-yenicag-7.jpg

Sinem Ayyıldız'ın bazı takipçilerine verdiği yanıtlar da dikkat çekmişti.

rustu-onur-atilladan-surpriz-karar-nezle-yasadigi-ask-yasamisti-akyarlarda-yeni-yuva-yenicag-8.jpg

İşte o yanıtlardan bazıları şöyle: “Güçlü kalabilmeme sebep samimi yorumlar bunlar. Herkes hak ettiğini yaşayacak. İnanıyorum.”,”İfade edemediğinizi düşünseniz de ben dahil herkes her şeyi gayet net anlayabiliyor.”,”*Hayat hangi organın nerede, nasıl kullanılacağını istemeseniz de öğretiyor. Merak etmeyin”,”Akbilimi bile sen dolduruyordun...”

rustu-onur-atilladan-surpriz-karar-nezle-yasadigi-ask-yasamisti-akyarlarda-yeni-yuva-yenicag-9.jpg

2014 yılında hayatlarını birleştiren çiftin ilk çocukları Kemal 2018'de, ikinci bebekleri Uygar ise 2021 yılında dünyaya gelmişti.

rustu-onur-atilladan-surpriz-karar-nezle-yasadigi-ask-yasamisti-akyarlarda-yeni-yuva-yenicag-10.jpg

Lise aşkıyla evlendiğini her seferinde söyleyen Atilla evlilik yıl dönümünde eşi için " Evlenmeden önce çekilse de en sevdiklerimden biri diye bu fotoğrafı paylaşasım geldi yine. Burada çocuklar yok, nikah yok, arabamız yok, param yok, akbilimi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye " paylaşımı yapmıştı.

rustu-onur-atilladan-surpriz-karar-nezle-yasadigi-ask-yasamisti-akyarlarda-yeni-yuva-yenicag-12.jpg

RÜŞTÜ ONUR ATİLLA KİMDİR?

Rüştü Onur Atilla, 18 Mayıs 1986 tarihinde İstanbul’da doğan Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi’nde okurken tiyatroyla tanışmış, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi ve PERA Güzel Sanatlar Akademisi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur.

rustu-onur-atilladan-surpriz-karar-nezle-yasadigi-ask-yasamisti-akyarlarda-yeni-yuva-yenicag-13.jpg

2001 yılından itibaren Tiyatro Kılçık, Tiyatro Kedi, Tiyatro Bahane ve Tiyatro Pera gibi çeşitli tiyatrolarda oyunculuk, yazarlık ve eğitmenlik yapmıştır.

rustu-onur-atilladan-surpriz-karar-nezle-yasadigi-ask-yasamisti-akyarlarda-yeni-yuva-yenicag-15.jpg

TRT Okul’da “Partal” programında yazarlık ve oyunculuk, TRT Çocuk’ta “Kasaba” ve “Karagöz” programlarında seslendirme ve yazarlık görevleri üstlenmiştir. Tarlabaşı Toplum Merkezi ve devlet okullarında yaratıcı drama eğitmenliği yapmaktadır.

rustu-onur-atilladan-surpriz-karar-nezle-yasadigi-ask-yasamisti-akyarlarda-yeni-yuva-yenicag-16.jpg

Özellikle Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show programında canlandırdığı “İbrahim Çekiç” karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Ayrıca Kavak Yelleri, Şen Yuva, Dedemin Fişi, Cici Babam, Hareket Sekiz gibi dizi ve filmlerde rol almıştır.

rustu-onur-atilladan-surpriz-karar-nezle-yasadigi-ask-yasamisti-akyarlarda-yeni-yuva-yenicag-17.jpg

2023’te İngiliz Anahtarı-Recep Usta filminde yer almıştır. Kişisel hayatında, 17 Eylül 2014’te Sinem Ayyıldız ile evlenmiş, Kemal ve Uygar adında iki oğlu olmuştur. Çift, 10 Haziran 2024’te anlaşmalı olarak boşanmıştır.

rustu-onur-atilladan-surpriz-karar-nezle-yasadigi-ask-yasamisti-akyarlarda-yeni-yuva-yenicag-18.jpg

Boşanmanın ardından şarkıcı Nez ile kısa süreli bir ilişki yaşamış, ancak bu ilişki 2024’te sona ermiştir. Atilla, mide küçültme ameliyatıyla bir yılda 45 kilo vererek dikkat çekmiştir.

rustu-onur-atilladan-surpriz-karar-nezle-yasadigi-ask-yasamisti-akyarlarda-yeni-yuva-yenicag-19.jpg

rustu-onur-atilladan-surpriz-karar-nezle-yasadigi-ask-yasamisti-akyarlarda-yeni-yuva-yenicag-20.jpg

rustu-onur-atilladan-surpriz-karar-nezle-yasadigi-ask-yasamisti-akyarlarda-yeni-yuva-yenicag-21.jpg

rustu-onur-atilladan-surpriz-karar-nezle-yasadigi-ask-yasamisti-akyarlarda-yeni-yuva-yenicag-22.jpg

rustu-onur-atilladan-surpriz-karar-nezle-yasadigi-ask-yasamisti-akyarlarda-yeni-yuva-yenicag-24.jpg

rustu-onur-atilladan-surpriz-karar-nezle-yasadigi-ask-yasamisti-akyarlarda-yeni-yuva-yenicag-25.jpg

Son Haberler
Türkiye’nin en uzun nehrinde kuraklık alarmı!
Türkiye’nin en uzun nehrinde kuraklık alarmı!
Sahte diploma tepkisi: Bu bir vatan ihanetidir!
Sahte diploma tepkisi: Bu bir vatan ihanetidir!
Eski koca ile yeni koca arasında silahlı çatışma!
Eski koca ile yeni koca arasında silahlı çatışma!
Dolar güne yükselişle başladı! İşte dolarda günün ilk rakamı (7 Ağustos 2025)
Dolar güne yükselişle başladı! İşte dolarda günün ilk rakamı (7 Ağustos 2025)
Çoraplardaki gizli tehlike! Uzmanlardan şok uyarı
Çoraplardaki gizli tehlike! Uzmanlardan şok uyarı