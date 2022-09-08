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AKP’de Sedat Peker depremi. Rüşvet iddiaları MYK toplantısını karıştırdı

Sedat Peker’in rüşvet ve yolsuzluk iddiaları AKP iktidarını sarsmaya devam ediyor. Partililer Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sedat Peker’in iddiaları sonrası rahatsızlıklarını dile getirirken halk nezdinde oluşan “AKP’lilerin hepsi aynı” algısından şikayetçi olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 10:27
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Rüşvet iddiaları MYK toplantısını karıştırdı. AKP’de Sedat Peker depremi

AKP’de Sedat Peker depremi. Rüşvet iddiaları MYK toplantısını karıştırdı
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Suç örgütü kurmak ve yönetmek iddiasıyla aranan Sedat Peker, eski Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile Cumhurbaşkanlığına bağlı isimler Serkan Taranoğlu ve Korkmaz Karaca’ya ilişkin “rüşvet ve yolsuzluk” iddialarını paylaştı. Söz konusu paylaşımın ardından iddiaların taraflarından açıklamalar geldi.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Peker’in iddiaları AKP’de de “rahatsızlık” yarattı. AKP’li milletvekilleri, “söz konusu iddialar ile ilgili 2023 seçimleri için sahada yaptıkları çalışmalar sırasında kamuoyundan tepki gördüklerini” parti yönetimine iletti. “AKP’de siyaset yapan herkes zan altında kalıyor. Bu iddialar partimize zarar veriyor.” diyen milletvekillerinin serzenişlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son katıldığı Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında parti yöneticileri de dillendirdi.

“HERKES AYNI” ALGISI

AKP’li yöneticilerin söz konusu toplantıda Erdoğan’a iddialarla ilgili şu değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi:

“Son dönemde partimize yönelik birtakım iddialar ortaya atılıyor. Suç örgütü lideri Peker’in son iddiaları ile birlikte öncesinde kamuoyuna yansıyan birtakım iddialar da oldu. Bu durum partimize zarar veriyor. Sahadaki milletvekili arkadaşlarımız da vatandaşlardan gelen serzenişler karşısında zorlanıyor. Kamuoyunda, ‘AKP’de siyaset yapan herkes aynı’ algısı oluşuyor ve ‘hepimiz aynı kefede değerlendiriliyoruz.’ Hepimiz zan altında kalıyoruz. AKP iktidarının yaptığı icraatların önüne geçen bu iddialar son bulmalı. 20 yılda yaptığımız icraatları anlatabilmeliyiz. 2023 seçimlerinde de milletvekili aday listeleri ince elenip sık dokunmalı. Hakkında en ufak şüphe bulunan kişiler listelere alınmamalı.”

“ADAY YAPILMAYACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da AKP’lilerden gelen bu eleştirilere, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca’yı kastederek “İki ismin de istifasını istedim, gereğini yaptık.” karşılığını verdiği kaydedildi. Ayrıca AKP’li Taşkesenlioğlu’nun “2023 seçimlerinde bir kez daha Erzurum’dan aday yapılmayacağı” da iddia edildi.

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Yusuf
8.09.2022 11:34
Hırsızlık , arsizlik, rüşvet,torpil yıllardır var.noldu şimdiye kadar bundan sonrada olamaz,bir hafta sonra herşeyi unuturuz,her şey kaldığı yerden devam eder.uyumaya devam  
 
Kahraman
8.09.2022 11:25
Hepinizin ayni oldugunuzu dusunuyorum,anlatmaya gerek yok görüyoruz  
 
Züğürt Ağa
8.09.2022 10:50
Bir ülkede yönetenler zenginse halk fakirdir. Halk zenginse yönetenler de zengindir  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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