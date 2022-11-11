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Rüşvet iddialarıyla ilgili Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma

İçişleri Bakanlığı, Ataşehir Belediyesi'nin eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön’ün rüşvet aldığı iddiası ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 16:35
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Rüşvet iddialarıyla ilgili Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma

Rüşvet iddialarıyla ilgili Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma
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İçişleri Bakanlığı’nca, Ataşehir Belediyesi’nde, 4483 Sayılı Yasa gereğince ön inceleme, 3628 Sayılı Kanun gereğince de soruşturma başlatıldı.

Soruşturma nedeniyle eski Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili Servet Ön, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca görevinden uzaklaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

Ataşehir Belediyesi, dün yaptığı açıklamada, bir kurum çalışanının rüşvet aldığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin, Teftiş Kurulu Müdürlüğünce inceleme-soruşturma başlatıldığını ve görevine son verildiğini açıklamıştı.

Belediyenin başvurusu üzerine, konu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca da çok yönlü soruşturma başlatılmıştı.(AA)

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