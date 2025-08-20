Rüşvet soruşturmasında tahliye kararı!

Yahşihan Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında yakalanan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Yahşihan Belediyesi'ndeki soruşturmada 2 gözaltı daha

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yahşihan Belediyesine yönelik irtikap soruşturması kapsamında, belediyenin önceki dönem görevlileri Ş.A. ve M.Ç. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, ⁠kurusıkı tabanca, ⁠147 fişek ve ⁠2 cep telefonu ele geçirilmişti.