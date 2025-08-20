Rüşvet soruşturmasında tahliye kararı!

Düzenleme: Kaynak: DHA / ANKA
Rüşvet soruşturmasında tahliye kararı!

Kırıkkale’de Yahşihan Belediyesine yönelik “irtikap” suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yahşihan Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında yakalanan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Yahşihan Belediyesi'ndeki soruşturmada 2 gözaltı dahaYahşihan Belediyesi'ndeki soruşturmada 2 gözaltı daha

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yahşihan Belediyesine yönelik irtikap soruşturması kapsamında, belediyenin önceki dönem görevlileri Ş.A. ve M.Ç. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, ⁠kurusıkı tabanca, ⁠147 fişek ve ⁠2 cep telefonu ele geçirilmişti.

Son Haberler
Trabzonspor ile Bastia Oulai'nin transfer ücretini farklı açıkladı!
Trabzonspor ile Bastia Oulai'nin transfer ücretini farklı açıkladı!
AKP'li büyükşehir belediye başkanı hastaneye kaldırıldı!
AKP'li büyükşehir belediye başkanı hastaneye kaldırıldı!
Antalyaspor'da kalıcı transfer yasağı tehlikesi
Antalyaspor'da kalıcı transfer yasağı tehlikesi
Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı tutuklandı
Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı tutuklandı
Belediye başkanının oğlu adliyeye sevk edildi!
Belediye başkanının oğlu adliyeye sevk edildi!