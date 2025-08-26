Rüşvete ceza, rüşvetçiye vefa

Türkiye’de rüşvet suçu ağır ceza gerektirir.

Türk Ceza Kanunu’nun; “Rüşvet” başlıklı 252’nci maddesi şöyle:

“Bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak, bir işin yapılması veya yapılmaması için kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde, kişi veya bir başkası lehine sağlanan yarar, rüşvet suçunu oluşturur.

Rüşvet alan kamu görevlisi de rüşvet veren kişi de dört yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Ancak işin tuhafı, veren de alan da aynı kefeye konulmaz.

Neden mi? Anlatayım.

AKP 2002 sonunda tek başına iktidar, Abdullah Gül Başbakan oldu.

Erdoğan’ın cezasına neden olan “okuma ve düşünce açıklama yoluyla işlenen suçlarda” siyasi yasak kaldırıldı.

31 Aralık 2002: TBMM’de 4772 sayılı Kanun ile Anayasa değişikliği Erdoğan – Baykal anlaşması ve CHP ve AKP oylarıyla kabul edildi. Erdoğan’ın cezasına neden olan “okuma ve düşünce açıklama yoluyla işlenen suçlarda” siyasi yasak kaldırıldı.

Erdoğan; 9 Mart 2003’te Siirt milletvekili seçildi, 14 Mart 2003’te Başbakan oldu.

Ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Cemil Çiçek

26 Eylül 2004’te 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda, “Etkin Pişmanlık Düzenlemesi” yaptılar ve yasa 1 Haziran 2005’te yürürlüğe girdi.

Bu kanun ile rüşvet ve yolsuzluk suçlarında rüşvet alan veya verenin olayı resmî makamlara bildirmesi hâlinde cezasızlık veya ceza indirimi öngörüldü.

Aktaş’ın Etkin Pişmanlığının Kronolojisi:

19 Mart 2025: Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda isim gözaltına alındı; İBB odaklı soruşturma başladı.

30 Nisan 2025: Aziz İhsan Aktaş, ilk etkin pişmanlık ifadesini verdi.

11 Mayıs 2025: İkinci beyanını verdi, “ifademe eklemek istediklerim var” dedi.

4 Haziran 2025: Mahkeme, Aktaş’ı 'konutu terk etmeme' (ev hapsi) adli kontrolüyle tahliye etti.

22 Ağustos 2025: Ev hapsi kararı kaldırıldı.

Hukuki Gerekçe şudur:

Türk Ceza Kanunu’nun 254. maddesindeki etkin pişmanlığa göre rüşvet suçunun tüm yönleriyle ortaya çıkmasını sağlayan rüşvet veren kişi resmi makamlarca öğrenilmeden önce veya sonrasında gerçeği açıklarsa cezasızlık ya da ceza indirimi alabilir.

Aktaş’ın serbest bırakılmasının hukuki gerekçesi de bu maddeye dayandırıldı. 4 Haziran’da ev hapsiyle tahliye edildi, 22 Ağustos’ta bu tedbir de kaldırıldı.

Etkin pişmanlık denen AKP iktidarının yasal kalkanı Aziz İhsan Aktaş’ta devreye girdi.

Rüşvete ceza yargılaması rüşvetçiye vefa tahliyesi.

İhale İmparatoru Aktaş:

Mansur Yavaş’ın talimatıyla yapılan incelemede Aktaş’a bağlı 17 şirketin son 15 yılda 594 kamu ihalesi aldığı tespit edildi.

Bunların 473’ü (%80) AKP’li belediyelerden ve kamu kurumlarından, 121’i (%20) ise CHP’li belediyelerden alındı.

Aktaş’ın aldığı ihalelerden öne çıkanlar şöyle:

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, TRT, TMO, DSİ, DHMİ, Yargıtay, TPAO, MKE gibi kritik kurumları kapsıyordu.

AKP’li belediyeler arasında; Trabzon, Kocaeli, Kahramanmaraş, Ordu, Elazığ, Isparta, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Bahçelievler, Fatih, Zeytinburnu gibi İstanbul ilçeleri öne çıkıyordu.

Sonuç

Aziz İhsan Aktaş, AKP iktidarının bir infaz memuru olarak CHP’ye yöneldi.

CHP’li belediyelere siyasi operasyonlar yapılırken, AKP’li belediyelerle kamu kurumlarında yürüttüğü ihale imparatorluğu görmezden gelindi.

Etkin pişmanlık kalkanı, adaletin terazisini şaşırttı.

Aktaş’a suikast iddialarına gelince İçişleri Bakanlığının yakın koruma vermesi yetmez.

Aktaş’a saray içerisinde bir lojman tahsis edilmeli, emrine zırhlı araç verilmeli ön ve arka polis eskort araçları da ihmal edilmemeli.

Rüşvetçiye vefa ancak böyle sağlanır.