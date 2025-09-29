Rüşvetle suçlanan eski bakana idam cezası

Düzenleme: Kaynak: AA
Çin’in eski Tarım ve Kırsal İşler Bakanı olan Tang Renjian, görevi sırasında 37 milyon dolardan fazla rüşvet aldığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı.

Cilin eyaletinin Çangçun şehrinde görülen davada mahkeme tarafından, Tang Renjian'ın, 2007 ile 2024 yılları arasında, Gansu Eyaleti Valiliği ve Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı da dahil olmak üzere, yürüttüğü görevlerde, 268 milyon yuan (37,57 milyon dolar) alarak rüşvet suçu işlediğine karar verildi.

CEZA 2 YIL ERTELENDİ
Tang'ın, konumunu kötüye kullanarak bazı kişi ve kuruluşlara işletme hakları, proje ihaleleri ve iş ayarlamalarıyla haksız kazanç sağladığını belirten mahkeme, eski Bakan'a "rüşvet" suçundan 2 yıl ertelemeyle idam cezası verdi.

ÖMÜR BOYU HAPİS OLACAK
Çin kanunlarına göre sanığın cezası, 2 yıl süresince yeni suç işlememesi halinde ömür boyu hapse çevrilecek.

ÇKP TARAFINDAN SORUŞTURULUYORDU


Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yolsuzluk soruşturmalarının yürütülmesinden sorumlu Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu (MDİK), Mayıs 2024'te Tang hakkında, "parti disiplinini ve kanunları ihlal" şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

2020-2024 yıllarında Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı yapan 63 yaşındaki Tang, Aralık 2024'te görevinden alınmış ve partisinden ihraç edilmişti.

Eski Bakan hakkında nisanda rüşvet suçlamasıyla dava açılmış, davanın ilk duruşması temmuzda görülmüştü.

