Rusya 4 yerleşim yerini ele geçirdiğini açıkladı

Rusya, son bir haftada Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk'te 4 yerleşim yerini ele geçirdiklerini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 13-19 Eylül tarihlerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, hafta içinde Ukrayna'nın enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri, cephaneler, insansız hava araçları (İHA) eğitim, montaj ve depolama merkezleri ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı yerlerine yönelik yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile 4 grup saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Aynı tarihlerde Ukrayna'da 4 yerleşim biriminin Rus güçleri tarafından kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "Dnipropetrovsk bölgesinde Novonikolayevka, Zaporijya bölgesinde Olgovskoye ve Novoyivanovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Muravka yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, son bir haftada Ukrayna ordusuna ait 1600'ü aşkın İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 667 uçak, 283 helikopter, 80 binin üzerinde İHA, 628 hava savunma füze sistemi, 25 bini aşkın tank ve zırhlı araç, 1592 çok namlulu roketatar, 30 bine yakın obüs ve havan topu ile 42 binden fazla özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.