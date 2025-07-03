Rusya ABD hattında sıcak temas! Putin ile Trump telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gün içinde saat vererek ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüşeceğini duyurmuştu. İki lider arasındaki görüşme gerçekleşti.
Putin, Rusya'nın savaşın nedenlerini ortadan kaldıracağını bildirdi.
AÇIKLAMAYI RUS BASININA YAPMIŞTI
Putin açıklamayı, Moskova'da bir sergi merkezini ziyareti sırasında Rus basınına yapmıştı.
Trump da Putin'in ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus liderle konuşacağını duyurmuştu.
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Görüşme, Türkiye saatiyle 17.00'de gerçekleşti.