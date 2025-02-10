Rusya, ABD ile üst düzey temas için hazır olduğunu açıkladı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile en üst düzeyde temas konusunda henüz bir mutabakata varılmadığını belirtti. Ancak bunun mümkün olduğunu ve buna hazır olduklarını ifade etti. Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Rusya-ABD ilişkileri üzerine açıklamalarda bulunan Ryabkov, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya'ya karşı "hibrit savaş" başlattığını ve stratejik yenilgiye uğratmaya çalıştığını söyledi. Bu durumun, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin kopma aşamasına geldiğini gösterdiğini belirtti.

Mevcut ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ise Rusya ile diyaloğa açık olduğunu belirten Ryabkov, Ukrayna krizinin çözümü de dahil olmak üzere birçok konuda diyaloğa hazır olduklarını söyledi. Ancak bu diyalogun eşitlik ve karşılıklı kabul esasına dayalı olması gerektiğini vurguladı. ABD'nin, Rusya ile ilişkileri normalleştirmek için ilk adımı atması gerektiğini ifade etti.

Ryabkov, Trump'ın iktidara gelmesinin ardından Washington ile ilişkilerin iyileşmesi için büyük beklentilerin olmadığını belirtirken, Ukrayna krizindeki ABD yaklaşımında da bazı değişiklikler gözlemlediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Savaşı hakkında telefonda görüştüğü yönündeki açıklamaları değerlendiren Ryabkov, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık olduğunu söyledi. Ancak, en üst düzeyde siyasi temas konusunda henüz bir mutabakata varılmadığını belirterek bunun mümkün olduğunu ve hazır olduklarını ifade etti.

Son olarak, Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması ve mevcut gerçeklerin dikkate alınması gerektiğini belirten Ryabkov, Batı'nın silah denetimi ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi konusunda sağduyulu bir yaklaşım sergilemediğini söyledi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği’nde 'Diplomatlar günü' etkinliği: Andrey Karlov anıldı