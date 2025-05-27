Rusya ABD'ye resti geçti! Trump'ın sözlerine 'savaşlı' yanıt...

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Rusya ABD'ye resti geçti! Trump'ın sözlerine 'savaşlı' yanıt...

ABD Başkanı Trump'ın Putin'e yönelik sözlerine Rusya'dan 'savaşlı' sert yanıt geldi.

Trump'ın Putin'e yönelik sözleri iki ülke arasındaki gerilimi artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Vladimir Putin'in fark etmediği şey; ben olmasaydım, Rusya'nın başına pek çok kötü şey gelmişti. Gerçekten kötü şeyler. Putin ateşle oynuyor." şeklindeki açıklamasına ilişkin Rusya'dan sert bir yanıt geldi.

Trump'tan Putin'e ağır sözler!Trump'tan Putin'e ağır sözler!

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmirtiy Medvedev, Trump'ın açıklamalarına "Ben gerçekten kötü sadece bir şey biliyorum o da 3. Dünya Savaşı, umarım Trump bunu anlar" dedi.

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