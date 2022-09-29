29 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya: Ukrayna'da 80 kadar yabancı paralı savaşçıyı yok ettik

Rusya: Ukrayna'da 80 kadar yabancı paralı savaşçıyı yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde 80 kadar yabancı paralı savaşçının yüksek hassasiyetli silahla etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 16:11
Takip Et

Rusya açıkladı: Ukrayna'da 80 kadar yabancı paralı savaşçıyı yok ettik

Rusya: Ukrayna'da 80 kadar yabancı paralı savaşçıyı yok ettik
+
Aa
-

 

Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 6 yönetim merkezinin imha edildiğini belirten Konaşenkov, Harkiv bölgesindeki Kupyansk kentinin yakınlarında 70 kadar Ukraynalı asker ile 14 askeri teçhizatın yok edildiğini ileri sürdü.

Ayrıca Ukrayna'da 9 mühimmat deposu, "Mig-29" ve "Su-24" savaş uçakları ile 8 insansız hava aracının vurulduğunu aktaran Konaşenkov, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Mykolaivka yerleşim biriminin yakınlarında 'Yabancı Lejyon'un pozisyonlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırı sonucu 80 kadar yabancı paralı savaşçı etkisiz hale getirildi." dedi.

Konaşenkov, 17 adet ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ve HARM füzesinin havada yok edildiğini belirterek "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 307 uçak, 155 helikopter, 2 bin 107 insansız hava aracı, 377 hava savunma füze sistemi, 5 bin 147 tank ve zırhlı araç, 855 çok namlulu roketatar, 3 bin 439 obüs ve havan topu, 5 bin 973 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
1
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
2
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
3
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
4
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
5
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
6
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
7
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿İstanbul’da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu
﻿İstanbul’da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu
﻿İstanbul’da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu
﻿Sinop'ta üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Sinop'ta üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Sinop'ta üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi hayatını kaybetti
﻿TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor
﻿TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor
﻿TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor
﻿Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a "Hakkım olanı istedim" mesajı
﻿Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a
﻿Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a "Hakkım olanı istedim" mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.