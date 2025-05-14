Rusya adına casusluk yapanlar yakalandı: Bombalı saldırılar planlıyorlardı

Almanya'da Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Rusya adına casusluk yaptıkları iddiasıyla Ukrayna uyruklu 2'si erkek 3 kişinin tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada şüphelilerden 2'sinin Almanya'da birinin de İsviçre'de tutuklandığı bildirildi. Başsavcılık açıklamasına göre Almanya'da sabotaj ve saldırı eylemleri gerçekleştirecekleri düşünülen Vladyslav T. 9 Mayıs 2025 tarihinde Köln'de Köln Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tutuklandı. Diğer şüpheli Daniil B. de 10 Mayıs 2025'te Baden-Württemberg Eyalet Kriminal Dairesi memurları tarafından Konstanz şehrinde tutuklandı.

Federal Başsavcılık, 13 Mayıs 2025 günü de 3'üncü şüpheli Ukrayna vatandaşı Yevhen B.'nin de İsviçre'nin Thurgau kantonunda tutuklandığını bildirdi. Şüphelinin İsviçre'den Almanya'ya getirileceği de kaydedildi.

Savcılık, Yevhen B., Daniil B. ve Vladyslav T.'nin Mart 2025 sonuna kadar Rusya adına casusluk yaptıkları, Almanya içerisinde yük taşımacılığında kundaklama ve patlayıcı saldırılar düzenlemeyi planladıklarından suçlandıklarını belirtti. Bu kapsamda şüphelilerin Almanya'dan alıcısının adresi Ukrayna olan içinde patlayıcı ve yanıcı cihazlar bulunan kargo paketlerini Almanya içinde patlatmak istediği ve bu amaçla ön keşif yapıldığı, iki adet kargo paketi içine takip cihazı GPS konularak Ukrayna'daki adrese ulaşana kadar izlediği güzergah belirlendi.