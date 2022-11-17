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Rusya'dan Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesi hakkında açıklama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ankara'da CIA ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) arasında gerçekleştirilen görüşmede "hassas konular"ın ele alındığını söyledi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 17:55
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Rusya: Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesinde "hassas konular" ele alındı

Rusya'dan Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesi hakkında açıklama
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Ryabkov, Rus televizyon kanalı RTVI'ye verdiği röportajda, Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

İki ülke arasında diyaloğun devam ettiğini ancak sistemli olmadığını belirten Ryabkov, "ABD, daha önce üzerinde anlaşmaya vardığımız pek çok formatı dondurdu. Bu üzücüdür." dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ev sahipliğinde Ankara'da 14 Kasım'da CIA ile SVR arasında görüşme gerçekleştiğine dikkati çeken Ryabkov, bu görüşmenin ABD'nin isteğiyle yapıldığını vurguladı.

Ryabkov, "Görüşme, iki ülkenin özel servisleri aracılığıyla sağlandı. Görüşmede ele alınan konular hassastır." ifadelerini kullandı.

Rusya ile ABD arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) uzatılması konusuna değinen Ryabkov, bu konuda ikili istişare komisyonunun 29 Kasım-6 Aralık'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de toplantı yapacağını bildirdi. (AA)

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