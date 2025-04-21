Rusya ateşkesi resmen bitirdiklerini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Rusya ateşkesi resmen bitirdiklerini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Paskalya Bayramı nedeniyle ilan edilen geçici ateşkesin sona ermesinin ardından çatışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 19 Nisan saat 18.00'dan 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes kararı aldığı anımsatıldı.

Ukrayna tarafının ilan edilen ateşkese uymadığı belirtilen açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan edilen ateşkese rağmen Rus birliklerinin pozisyonlarına ve sınırdaki bölgelerde sivil altyapılara yönelik topçu ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılarını sürdürdüğü ve bunların püskürtüldüğü" aktarıldı.

Açıklamada, "Toplam 4 bin 900 ateşkes ihlali kaydedildi. Ateşkesin sona ermesinin ardından Rusya Silahlı Kuvvetleri özel askeri operasyonu sürdürdü." ifadelerine yer verildi.

UKRAYNA'DA GEÇİCİ ATEŞKES

Rusya Devlet Başkanı Putin, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da 19 Nisan saat 18:00'dan 21 Nisan saat 00:00'a kadar ateşkes ilan etme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın savaşta koşulsuz bir ateşkes formatına katılmaya hazır olması durumunda, Ukrayna'nın da aynı şekilde davranacağını belirtmişti.

Ancak taraflar, bu süreçte ateşkesin ihlal edilmesi konusunda birbirini suçlamıştı.

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