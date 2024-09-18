Rusya ateşle oyunuyor: Sovyet kalıntısı nükleer test sahasını aktif hâle getirdi

Rusya, yeni nükleer testler için Novaya Zemlya adasında bir askeri tesis hazırladı. Rus medyasına göre, bu gelişme nükleer silah test tesisinin başkanı Tuğamiral Andrei Sinitsin tarafından duyuruldu. Sinitsin, tesisin 24 Ekim 1990’dan bu yana yapılmayan nükleer testleri yeniden başlatmaya tamamen hazır olduğunu belirtti. Tesisin başkanı Andrey Sinitsyn, "tüm altyapının mükemmel durumda" olduğunu ve olası bir nükleer testin yeniden başlatılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Son test, A13-N tünelinde 600 metre derinlikte 70 kilotonluk bir savaş başlığının patlatılmasıyla yapılmıştı ve ardından saha kısmen kapatılmıştı. Sinitsyn, "Yukarıdan uygun emir verildiği takdirde tesis nükleer testlere 'herhangi bir zamanda' devam etmeye hazırdır" dedi. Bu açıklama, Batılı ülkelerin Rusya'nın Novaya Zemlya'daki test sahasında yürüttüğü faaliyetleri sürekli izlediği bilgisini doğruluyor. Geçen yılki uydu görüntüleri bazı inşaat çalışmalarını ortaya koymuştu.

Sinitsyn, "Bizim için en önemli şey devlet görevlerinin ifasını aksatmamaktır. Eğer görev testlerin yeniden başlatılması yönünde belirlenirse zamanında yerine getirilecektir" diye ekledi. Ayrıca, tesisin yanı sıra laboratuvar ve test tesislerinin de hazır olduğunu belirtti ve personelin nükleer test olasılığı hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

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Novaya Zemlya test sahası, ilk megaton sınıfı nükleer silah testini 17 Eylül 1954’te gerçekleştirdi ve son test ise 24 Ekim 1990’da yapıldı. Bu test sahasının kuruluşundan bu yana 70 yıl geçti. Testler durdurulmuş olsa da tesis hâlâ çalışır durumda ve yeniden açılmaya hazır. Arktik Okyanusu'ndaki izole Novaya Zemlya takımadalarında bulunan Rus test sahası, Sovyetler Birliği'nin 1961'de dünyanın en güçlü nükleer bombasını patlattığı yerdi. Bu bombanın adı "Çar Bombası"ydı ve 50 milyon ton TNT'ye eşdeğer bir patlama meydana getirdi. Patlama, geçtiğimiz yüzyılın en korkunç nükleer denemesine damgasını vurdu. Ateş topu 1000 kilometre uzaklıktan görülebiliyordu ve mantar bulutu atmosfere 64 kilometre kadar yükseldi. Patlamanın gücü, 900 kilometreye kadar mesafedeki camları parçaladı ve Dünya’nın etrafında üç kez dönen sismik bir şok dalgası yarattı. Orijinal 100 megatonluk tasarım etkisi sınırlandırılmış olsa da, bombanın açığa çıkardığı enerji, II. Dünya Savaşı'nda kullanılan tüm patlayıcı cihazların toplam gücünden 1.500 kat daha fazlaydı. Yerleşmeyen bir bölgeye düşmesine rağmen çevresel etkisi çok güçlüydü.

Son aylarda bazı Rus siyasi ve askeri figürlerinin, Rusya’nın Batı’ya karşı gücünü gösterecek bir nükleer test yapma olasılığını öne sürdüğü görüldü. RT propaganda ajansının başkanı Margarita Simonyan, ülkenin cephaneliğinin yıkıcı gücünü göstermek için Rusya sınırları içinde bir nükleer bomba patlatılmasını önerdi. Bu açıklamalar Rusya'da tartışmalara yol açsa da Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, bu tür ifadelerin hükümetin resmi pozisyonunu yansıtmadığını belirtti.