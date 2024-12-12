Rusya Atıcılık Trap Milli Takımı, Mersin’de kampa girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rusya Atıcılık Trap Milli Takımı, Mersin’de kampa girdi

Rusya Atıcılık Trap Milli Takımı, Mersin'in Erdemli ilçesindeki atıcılık tesislerinde kampa girdi.

Rusya Atıcılık Trap Milli Takımı, Mersin'in Erdemli ilçesindeki atıcılık tesislerinde kampa girdi.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi, Rusya Atıcılık Trap Milli Takımı'na ev sahipliği yapıyor. 52 sporcu ve 9 antrenörden oluşan kafile, antrenman atışlarına başlarken, 22 Aralık tarihine kadar da burada çalışacağı belirtildi.

Rus milli takımın her gün sabah ve öğleden sonra trap atış alanında gerçekleştirdiği antrenmanlarda antrenörlerin, sporcularla yakından ilgilendiği gözlendi.

Rusya Atıcılık Trap Milli Takımı, Mersin’de kampa girdi

Rusya Atıcılık Trap Milli Takımı, Mersin’de kampa girdi

Rusya Atıcılık Trap Milli Takımı, Mersin’de kampa girdi

Rusya Atıcılık Trap Milli Takımı, Mersin’de kampa girdi

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