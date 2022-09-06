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Rusya Türklere 6 ay izin verdi. Tek bir şart koştular

Bakanlar Kurulu Duma’ya yeni bir yasa tasarısı sunuyor. Türkiye de dahil olmak üzere bazı ülkelerin vatandaşlarına altı aya kadar turistik vize sağlanmasının karara bağlanacağı düşünülüyor.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 09:40
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Rusya bazı ülkelerin vatandaşlarına altı aya kadar turistik vize sağlayacak

Rusya Türklere 6 ay izin verdi. Tek bir şart koştular
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Rusya, halka en fazla altı ay süreliğine turistik vize verilecek ülkeleri belirlemek için bazı hazırlıklar yaptığını açıkladı. Bir listede oluşturacağı düşünülen Rusya'nın listesinde Türkiye'nin de bulunabileceği ifade edildi.

Bakanlar Kurulunun Duma’ya sunmaya hazırlandığı yasa tasarısında, bazı ülkelerin vatandaşlarına altı aya kadar turistik vize sağlanmasının karara bağlanması öngörülüyor. Vize verilirken otel rezervasyonu şartı aranacak.

Bu adım, AB’nin Rusya ile basitleştirilmiş vize rejimini sonlandırma kararından sonra geldi. Konuyla ilgili bazı AB ülkeleri de yaptırımlar kapsamında Rusya vatandaşlarına Schengen vizesi verilmemesini teklif etmişti.

Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Hollanda ve diğer bazı ülkeler bu teklifi desteklerken, Macaristan, Fransa ve Almanya ise buna karşı çıkmıştı.

Rusya’da geçen mart ayında “dost olmayan” ülkelerin listesi belirlenmişti. AB ülkeleri, ABD, Japonya, Güney Kore, Ukrayna, İsviçre ve diğer bazı ülkeler bu listede yer alıyor.

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