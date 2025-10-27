Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip olan sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin testlerinin tamamlandığını dün açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya'nın yeni nükleer füze test etmek yerine Ukrayna savaşını sonlandırması gerektiğini söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin Rusya-ABD ilişkilerine zarar vermeyeceğini söyledi.

Peskov, "Moskova ile Washington arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirebilecek veya gerginleştirmesi gereken hiçbir şey yok. Özellikle de bu ilişkiler zaten en düşük seviyedeyken. Şimdiye kadar, bu ilişkileri durgunluk halinden çıkarmak için sadece ilk temkinli adımlar atılmış durumda." dedi.