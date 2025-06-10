Rusya'da bütçe krizi derinleşiyor: İlk beş ayda dudak uçuklatan açık

Rusya Federal Hükümeti, 2025'in ilk beş ayında bütçe açığının 3,4 trilyon rubleye ulaşarak GSYH'nin %1,5'ine denk geldiğini duyurdu. Maliye Bakanlığı'nın öncü verilerine göre, bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki 730,4 milyar rublelik açıktan önemli ölçüde yüksek. Geçen yıl GSYH'nin %0,4'ü olan açık, bu yıl çok daha geniş bir tablo çiziyor.

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Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bu durum, özellikle Ocak ayındaki hızlandırılmış harcama finansmanı ve petrol ve gaz gelirlerindeki düşüşten kaynaklanmaktadır. Ancak bu, 2025 yılı genel yapısal denge hedef parametrelerinin yürütülmesini etkilemeyecektir" ifadelerini kullandı.

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Devlet harcamaları %20,7 oranında artarken, gelirler sadece %3,1 yükseldi. Uzmanlar, Rusya'nın enerji gelirlerindeki dalgalanmaların ve jeopolitik gelişmelerin bütçe üzerindeki baskısını sürdürdüğünü belirtiyor. Rusya'nın bütçe açığı, ülkenin ekonomik istikrarı ve gelecekteki büyüme potansiyeli üzerinde soru işaretleri yaratıyor.,