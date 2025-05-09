Rusya, Büyük Yurtseverlik Savaşı zaferinin 80. yıldönümünü kutladı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi.

Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Venezula Devlet Başkanı Nicolas Maduro dahil 29 yabancı lider katıldı.

Putin yabancı liderleri tören öncesi Kremlin Sarayı'nda tek tek ağırladı.

Kızıl Meydan'da düzenlenen "9 Mayıs Zafer Günü" töreni, Rusya bayrağı ve zafer bayrağının taşınmasıyla başladı.

Zırhlı araçlar ile füze sistemlerinin yanı sıra ilk kez insansız hava araçları Orlan-10, Orlan-30, Zala, Lancet-51, Lancet-52, Garpiya ve Geran'ın sergilendiği tören, Rus savaş uçaklarının gösterisiyle sona erdi.