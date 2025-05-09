Rusya, Büyük Yurtseverlik Savaşı zaferinin 80. yıldönümünü kutladı

Kaynak: AA
Rusya, Büyük Yurtseverlik Savaşı zaferinin 80. yıldönümünü kutladı

Rusya, Sovyetler Birliği'nin II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 80. yılını kutladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi.

1kapak-001.jpg

Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Venezula Devlet Başkanı Nicolas Maduro dahil 29 yabancı lider katıldı.

Putin yabancı liderleri tören öncesi Kremlin Sarayı'nda tek tek ağırladı.

Kızıl Meydan'da düzenlenen "9 Mayıs Zafer Günü" töreni, Rusya bayrağı ve zafer bayrağının taşınmasıyla başladı.

1kapak-002.jpg

Zırhlı araçlar ile füze sistemlerinin yanı sıra ilk kez insansız hava araçları Orlan-10, Orlan-30, Zala, Lancet-51, Lancet-52, Garpiya ve Geran'ın sergilendiği tören, Rus savaş uçaklarının gösterisiyle sona erdi.

Son Haberler
Deprem ve selde hasar almıştı! 526 yıllık Hasan Paşa Cami ibadete açıldı
Deprem ve selde hasar almıştı! 526 yıllık Hasan Paşa Cami ibadete açıldı
Evren simülasyon mu? Kütleçekimiyle ilgili uzmanların açıklamaları
Simülasyon da mı yaşıyoruz? Uzmanlar değelendirdi
İsrail'in saldırıları bitmiyor! Gazze’de can kaybı yükseldi
İsrail'in saldırıları bitmiyor! Gazze’de can kaybı yükseldi
Bakırköy’de dehşet! Otel çalışanı kurşunların hedefi oldu
Bakırköy’de dehşet! Otel çalışanı kurşunların hedefi oldu
Mahalle muhtarına silahlı saldırı!
Mahalle muhtarına silahlı saldırı!