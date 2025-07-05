Rusya çocuksuzluğu yasaklamayı düşünüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Rusya çocuksuzluğu yasaklamayı düşünüyor

Rusya'da doğum oranlarının hızla düşmesi, hükümeti "çocuksuzluk propagandası"na karşı yasal önlemler almaya itti. Ancak asıl sorun çok daha derin.

Rusya'da doğum oranı son yirmi yıldır istikrarlı şekilde düşüyor. Ukrayna savaşı ise milyonlarca genç erkeği öldürdü, yaraladı ya da ülke dışına itti. Kremlin bu gidişatı "felaket" olarak tanımlarken, Duma'da görüşülen yeni yasa tasarısı “çocuksuz yaşamı teşvik eden söylemleri” 5 milyon rubleye kadar cezalandırmayı öngörüyor. Duma Başkanı, “Çocuk olmadan ülke de olmaz” diyerek yasa tasarısının arkasında duruyor.

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EKONOMİK GERÇEKLER VE UMUTSUZLUK

Ülkede gençler sadece ideolojik baskılarla değil, ekonomik belirsizlikle de karşı karşıya. Savaş ekonomisine dönmüş üretim modeli, artan enflasyon, yüksek faizler ve çöken eğitim sistemi, aile kurma cesaretini baltalıyor. Ayrıca erkekler arasında alkolizm, madde bağımlılığı ve suç oranlarında ciddi artış var. Sağlıklı yaşam süresi düşerken, gerçek doğum ve ölüm verilerinin açıklanmadığı belirtiliyor.

Richard Gunderman’ın The Dispatch’te aktardığına göre, Rusya’da gerçekleri dile getirenler cezalandırılıyor, liderler ise giderek kendi kurdukları bilgi balonunda yaşıyor.

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