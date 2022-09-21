Putin, askeri kısmi seferberlik ilan etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'da kısmi seferberlik ilan etti.



Putin , Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini söyledi.



Rus devlet haber ajansı TASS'ın aktardığı habere göre, Putin, "Batı ülkemizi yok etmek istiyor. Batı, Ukraynalıları tanklara yem etmek istiyor. Bu tarihi Ukrayna bölgesinde, (Ukraynalılar) Neo-Nazi kontrolü altında yaşamak istemiyor. (Ukrayna'da) Bu insanlardan vazgeçme hakkımız yok" açıklamalarında bulundu.

Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini savunarak, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil." dedi.