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Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşından beri Rusya’nın yanında yer alan Ramazan Kadirov’un eşi Medni Kadirova’ya “Kahraman Anne” unvanını verdi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 00:22
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ramazan Kadirovun karısına kahraman anne unvanı verdi

Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
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Resmi internet portalında yayınlanan açıklamada, "Aile kurumunu güçlendirme ve çocuk yetiştirerek verdikleri büyük hizmetler için" Kadirova ve Dehtyarenko'nun "kahraman anne" seçildikleri belirtildi. Rusya'da bu unvan, 10 veya daha fazla çocuk yapıp yetiştirmiş kadınlar için en yüksek derece olarak kabul ediliyor.

ANNEYE PARA ÖDÜLÜ VERİLİYOR

Uygulamaya göre 10 çocuk yapan anneye 10. çocuğu 1 yaşına girdikten sonra 1 milyon ruble para ödülü veriliyor. Anneler, çocuklarından herhangi birini savaşta veya acil durum sonucunda kaybetmiş olsalar da para ödülünü alabiliyor.

Kadirov'un okul yıllarından köylüsü olan Medni Musaevna Aidamirova 1978 doğumlu. Moda tasarımcısı olarak çalışan Kadırova'nın Ramzan Kadırov'ka ikisi evlatlık olmak üzere 13 çocuğu bulunuyor. Çocukların dördü kız, yedisi erkek. Putin, 2008 yılında da Kadirov’un annesi Ayman Kadirova’ya nişan vermişti.

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