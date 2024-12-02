Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Suriye'deki gerginliği görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran tarafının isteği üzerine Putin ve Pezeşkiyan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gerginlik ele alındı ve son olayların Suriye devletinin egemenliğini ve istikrarını baltalamayı amaçladığı belirtildi.

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Açıklamada, "Suriye'nin meşru yönetiminin anayasal düzeni ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme çabalarına koşulsuz destek verildiği" ve "Türkiye'nin katılımıyla Astana Formatı kapsamındaki girişimlerin koordine edilmesinin önemi vurgulandı" ifadelerine yer verildi.

Görüşmede, Rusya ile İran arasındaki çeşitli alanlardaki ilişkiler de ele alındı ve iki lider, 23 Ekim'de sağlanan anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda istişarelerde bulundu. Putin ve Pezeşkiyan'ın, temasların sürdürülmesi planı üzerinde mutabık kaldığı belirtildi.

Rusya'dan Suriye açıklaması