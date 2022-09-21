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Kararnameyi imzaladı. Putin Rusya'da kısmi seferberlik ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya halkına, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti , Herson ve Zaporojye bölgelerinin sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada, Rusya'da kısmi seferberlik ilanını öngören kararnameyi imzaladığını söyledi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 10:00
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Rusya Devlet Başkanı Putin'den kısmi seferberlik hamlesi. Kararname imzalandı

Kararnameyi imzaladı. Putin Rusya'da kısmi seferberlik ilan etti
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Rusya devlet Başkanı Putin'den kısmi seferberlik hamlesi. Putin konuşmasında, Batı'nın egemen, bağımsız kalkınma merkezlerini bastırmaya, Rusya'yı yok etmeye çalıştığını vurguladı.

Kısmı seferberlik ilanını öngören kararnameyi imzaladığını söyleyen Putin, kısmi seferberlik faaliyetlerinin bugünden itibaren başlayacağını vurguladı.

Putin, "Sadece şu anda yedekte bulunan ve her şeyden önce orduda görev yapmış, belirli askeri uzmanlıklara ve deneyime sahip olan vatandaşlar, kısmi seferberlik çağrısına tabi olacaktır. Askeri göreve çağrılanlar, birliklere gönderilmeden önce özel askeri harekat deneyimi dikkate alınarak mutlaka ek askeri eğitimden geçecek" dedi.

Seferberlik kapsamında özel askeri harekata katılan kişilerin ödeme ve sözleşmeli asker statüsü alacağını belirten Putin, kısmı seferberlik kararının bugünkü duruma uygun olduğunun altını çizdi.

Putin, bugün Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ile üst kanadı Federasyon Konseyi'ne kısmi seferberlik önlemleri hakkında resmi olarak bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

'Referandum yapılacak bölgelerde çıkacak kararı destekleyeceğiz'

Putin, DHC ve LHC ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin referandum kararları hakkında "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerindeki, Zaporojye ve Herson bölgelerindeki sakinlerin büyük bölümünün geleceği hakkında alacağı kararı destekleyeceğiz" dedi.

'Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil'

Öte yandan Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini vurgulayarak, "Batı barışçıl bir çözümden yana değil, Ukrayna'ya silah yığıyor. Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil" dedi.

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