Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki yeni yönetimle temas halinde olduklarını ancak Moskova'ya sığınan Beşar Esad ile henüz görüşmediğini açıkladı.

Suriye'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, Rusya’nın Suriye'de mağlup olmadığını vurguladı. Halktan gelen soruları yanıtladığı "Vladimir Putin’le Yılın Özeti" programında konuşan Rus liderin, yaklaşık 4 saat boyunca kameralar karşısında kalması bekleniyor.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve Muhammed El Beşir liderliğindeki geçici hükümetle iletişimde olduklarını belirten Putin, Rusya’nın Suriye topraklarındaki askeri üsleri konusunda bu yönetimle görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Putin, HTŞ liderliğindeki grupların Şam’ı ele geçirmesi sonrasında Moskova’ya gelen Beşar Esad ile henüz bir görüşme gerçekleştirmediğini ancak ilerleyen süreçte görüşmeyi planladığını dile getirdi.

"ASKERİ ÜSLERİ KORUMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Putin, Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Rusya'nın temel amacı orada bir terör yuvasının oluşmasını engellemekti ve bu hedefe ulaşıldı. Suriye'de kara birliklerimiz yoktu, yalnızca askeri üslerimiz bulunuyordu. Şu anda Suriye'deki durum kolay değil, ancak Moskova bir an önce barışın sağlanmasını umut ediyor. Askeri üslerimizi koruma niyetindeyiz, ancak bu, yeni hükümetle çıkarlarımızın uyumuna bağlı. Ortadoğu’daki birçok ülke bu üslerin korunmasını destekliyor.”

"BUNLAR TERÖR ÖRGÜTÜYSE NEDEN MÜDAHİL OLUYORSUNUZ?"

ABD’li bir gazetecinin Suriye’deki gelişmelerin Rusya’nın başarısızlığı olarak yorumlanıp yorumlanmadığına ilişkin sorusuna Putin, Rusya’nın yenilmediğini belirterek şu yanıtı verdi:

“Suriye’deki durumu Rusya’nın yenilgisi gibi göstermek istiyorsunuz ama durum öyle değil. Çünkü biz 10 yıl önce orada bir terör yuvası kurulmaması için müdahalede bulunduk ve genel amacımıza ulaştık. Bugün, Avrupa ve ABD gibi ülkeler bile Suriye'deki bazı gruplarla ilişki kurma eğiliminde. Eğer bu gruplar gerçekten terör örgütü ise siz neden bu işe dahil oluyorsunuz? Bu, o grupların değiştiğini gösteriyor.”

"RUS KOMUTANA SUİKAST: 'BATI'DAN HİÇBİR KINAMA GELMEDİ"

Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov’a yönelik bombalı saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirdi. Bu tür saldırıların birçok kişinin hayatını tehlikeye attığını belirten Putin, “Kiev rejimi bu suçları defalarca işledi. Ancak Batı, bu tür saldırılar için tek bir kınama bile yapmadı” dedi.

"UKRAYNA İLE ATEŞKES: 'UZLAŞMAYA HAZIRIZ"

ABD’li bir gazetecinin Kiev ile uzlaşma konusunda Rusya’nın duruşunu sorması üzerine Putin, müzakerelere her zaman hazır olduklarını şu sözlerle ifade etti:

“Siyaset, bir uzlaşma sanatıdır. Biz, her zaman müzakerelere ve uzlaşmalara açık olduğumuzu söyledik. Ancak karşı taraf, hem gerçek hem de mecazi anlamda bu süreçlerden vazgeçti. İstanbul’da bir anlaşmaya varılmıştı ve Ukrayna tarafı bu belgeyi imzalamıştı. Ancak daha sonra bu anlaşmadan geri adım attılar. Bunun nedeni açık: İlginç saç kesimli Sayın Johnson geldi ve son Ukraynalıya kadar savaşacaklarını söyledi. Biz hâlâ hazırız, ancak karşı tarafın da müzakere masasına dönmeye istekli olması gerekiyor.”