Rusya'da ihracat yasakları 2023 sonuna uzatıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, 8 Mart'ta geçici olarak yürürlüğe giren kısıtlamalar gelecek yılın sonuna kadar uzatıldı.
Putin, 8 Mart'ta, hükümetin belirleyeceği bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının yasaklanması talimatını vermişti.
Rus hükümeti de başta teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının yer aldığı 200'den fazla ürünün ihracatını yasaklamıştı.
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