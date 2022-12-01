Putin iyice kafayı üşüttü holiganlardan ordu kurdu

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor. Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Herson'dan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Putin'in 'yeni ordusu' deşifre oldu. Cephede ağır kayıplar veren Rus ordusunun futbol holiganlarından adeta yeni bir ordu kurduğu ortaya çıktı.

Başkent Moskova'nın 200 kilometre dışında bulunan Tula'dan gelen görüntüler sosyal medyada ve Rus yerel basınında yer aldı. Görüntüler taraftar gruplarına mensup yeni askerlerin savaş için eğitim aldığını gösteriyor.

Yerel basına göre de futbol holiganları Rusya'nın Tula şehrinde bulunan 106. Hava İndirme Tümeni'nde eğitim alıyor.

RUSYA'DAN NET UYARI: VURURUZ

Bu görüntüler kısa sürede dünyanın gündemine adeta bomba gibi düşerken Rusya'dan NATO'ya tehdit gibi bir uyarı geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Dmitri Medvedev, ittifakın Ukrayna'ya Patriot füze bataryaları tedarik etmesi durumunda NATO'nun Rus ordusu için bir hedef haline geleceğini duyurdu.

Mevvedev 'Eğer NATO Kiev'deki fanatiklere personel ve Patriot sistemi gönderirse, onlar hemen silahlı kuvvetlerimizin hedefi haline gelecek' dedi.

Geçtiğimiz dönemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları durumunda Moskova'nın bu tehditlere karşı önlem alması gerekeceğini belirten Medvedev, Rusya’nın bölgeye İskender füzeleri, hipersonik silahlar ve nükleer bombalara ev sahipliği gemiler sevk edebileceğini ima etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğu bir durumda Baltık bölgesinin nükleerden arındırılmış statüsünden bahsetmek mümkün olmaz.'

ABD'ye göre, Ukrayna’daki savaşta 100 bin civarında Rus, 100 bin civarında da Ukrayna askeri öldü ya da yaralandı.

SALDIRI TEHDİDİ

Medvedev ayrıca Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmak için ABD tarafından sağlanan füzeleri kullanması halinde Moskova'nın batıdaki şehirlere saldıracağı konusunda uyarılara imza atmıştı.

"Mahşerin atlıları yola çıktı" diyen Medvedev Ukrayna'ya gönderilen füzelerin Rusya'yı hedef alması durumunda topyekûn saldırı tehdidinde bulunmuştu.