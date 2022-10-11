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Rusya, Batılı ülkelere yönelik gıda yaptırımını uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin bazı Batılı ülkelere 2014'ten bu yana uyguladığı gıda sektörüne yönelik yaptırımların 31 Aralık 2023'e kadar uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 16:19
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kararnameyi imzaladı. Batılı ülkelere 2014'ten bu yana uygulanan gıda sektörüne yönelik yaptırımlar 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı

Rusya, Batılı ülkelere yönelik gıda yaptırımını uzattı
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Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya, aralarında ABD ve Avrupa Birliği'nin de (AB) bulunduğu bazı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara karşılık yürürlüğe koyduğu "karşı yaptırımları" 31 Aralık 2023'e kadar uzattı.

Rusya, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle 2014'ten bu yana ABD, AB ve Batılı bazı ülkelerden belirli gıda ürünlerine yönelik yaptırım uyguluyor.

Söz konusu yaptırımlar doğrultusunda Batılı ülkelerden özellikle bazı et ve süt ürünleri, sebze ve meyvelerin ithalatı durdurulmuştu.

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