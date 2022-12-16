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Rusya'dan Erdoğan'ın "Esad'la görüştürün" isteğine yanıt

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme isteğine ilişkin "Erdoğan'ın Suriye'yi kapsayan üçlü görüşme önerisine olumlu bakıyoruz" dedi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 14:57
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov Erdoğan'ın Esad'la görüştürün isteğine yanıt verdi

Rusya'dan Erdoğan'ın ''Esad'la görüştürün'' isteğine yanıt
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye, Suriye ve Rusya liderleri arasında üçlü görüşme fikrine son derece olumlu baktığını dile getirdi.

Bogdanov, “Komşu ülkelerin ilişkilerinin normalleşmesini her zaman memnuniyetle karşılarız” ifadelerini kullandı.

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin haberinde, Suriye'nin öneriyle ilgili yaklaşımına dair ayrıntı verilmedi ancak Moskova'nın konuyla ilgili Şam'la temasta olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada “Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Önce istihbarat örgütlerimiz, ardından savunma bakanlarımız, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim” demişti.

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Vatandaş olayı böyle yorumluyor
16.12.2022 15:08
Şimdi Esad demeyecek mi ne oldu Sayın Erdoğan diye. Asrın en kötü dış politikalarımıza şahit oluyoruz  
 
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