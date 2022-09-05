﻿Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Kabil açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki elçilik binası önünde bombalı saldırı düzenlendiği, 2 elçilik çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, “5 Eylül, Kabil saatiyle 10:50'de, Rusya Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünün girişinin hemen yakınında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda diplomatik misyonun 2 çalışanı hayatını kaybetti. Afgan vatandaşlar arasında da hayatını kaybedenler var. Büyükelçilik, soruşturmayı yürüten Afgan güvenlik güçleriyle yakın temas halinde” denildi.