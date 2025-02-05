Rusya, Donetsk ve Harkiv'de 2 yerleşim birimini ele geçirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus birliklerinin Ukrayna'da cephedeki pozisyonlarını iyileştirdiğine işaret edilen açıklamada, "Batı ve Merkez askeri grup birlikleri, Harkiv bölgesinin Novomlınsk, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Baranovka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Son 24 saatte 157 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçları (İHA) depolama ve eğitim merkezlerine, asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 653 uçak, 283 helikopter, 42 bin 463 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 21 bin 34 tank ve zırhlı araç, 1513 çok namlulu roketatar, 21 bin 276 obüs ve havan topu ile 31 bin 218 özel askeri araç imha edildi."

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 57 bin 655 askerini, 334 tankını, 244 piyade savaş aracını, 193 zırhlı personel taşıyıcısını ve 1744 zırhlı aracını kaybettiği kaydedildi.

"UKRAYNA'YA AİT 4 İHA'YI RUS BÖLGELERİ ÜZERİNDE YOK ETTİK"

Açıklamada ayrıca Ukrayna'nın gece İHA'lar ile Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Rus hava savunma sistemlerinin 4 İHA'yı vurduğ aktarılan açıklamada, bunlardan 2'sinin Kursk, 2'sinin de Belgorod bölgeleri üzerinde düşürüldüğü bilgisine yer verildi.