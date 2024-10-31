Rusya Donetsk'te Yasnaya Polyana yerleşimini ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Yasnaya Polyana yerleşim birimini kontrol altına aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki pozisyonlarını iyileştirdiği belirtilen açıklamada, "Doğu Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Yasnaya Polyana yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 135 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, yakıt ve mühimmat depolarına, asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği aktarılan açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 647 uçak, 283 helikopter, 34 bin 945 insansız hava aracı (İHA), 584 hava savunma füze sistemi, 18 bin 927 tank ve zırhlı araç, 1482 çok namlulu roketatar, 17 bin 59 obüs ve havan topu ile 27 bin 781 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ordularının 29 Ekim'de Donetsk bölgesinde 4 yerleşim birimini, dün de Ukrayna'daki Harkiv bölgesinde Kruglyakovka yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını açıklamıştı.