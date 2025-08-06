Rusya dronu bir kez daha kriz yarattı: Litvanya soluğu NATO'da aldı

Litvanya, geçtiğimiz hafta hava sahasına giren ve üzerinde patlayıcı taşıyan Rus yapımı bir dronun ülkenin güvenliğini tehdit ettiğini açıkladı. 28 Temmuz’da Vilnius semalarında tanıklar tarafından görülen cihaz, 1 Ağustos günü başkente yakın bir askeri eğitim alanında bulundu. Litvanya Başsavcısı Nida Grunskiene’nin yaptığı açıklamaya göre, dron üzerinde tespit edilen patlayıcı düzenek uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, olayın ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’ye bir mektup göndererek “ülkenin hava savunma kapasitesinin acilen güçlendirilmesini” talep etti. Budrys, bunun son bir ay içinde yaşanan ikinci benzer olay olduğuna dikkat çekti. Bakan, “Tehdit somut ve her geçen gün büyüyor” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, insansız hava aracının Rusya tarafından geliştirilen ve genellikle Ukrayna’daki saldırılarda aldatıcı hedef olarak kullanılan bir Gerbera modeli olduğunu değerlendiriyor. Başsavcı Grunskiene, dronun Litvanya topraklarına kazara girmiş olabileceğini söylese de, diğer ihtimallerin de araştırıldığını belirtti.

BELARUS’A UYARI: “ÖNLEM ALINMAZSA KARŞILIK VERİRİZ”

Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene ise olayın ardından ülke çapında kısa menzilli silahlarla donatılmış hava savunma birliklerinin konuşlandırıldığını açıkladı. Ayrıca mobil dron karşıtı ekiplerin kurulduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Budrys, Litvanya’nın komşusu ve Rusya’nın müttefiki olan Belarus’un bu tür ihlallerin önüne geçmekle yükümlü olduğunu ifade etti. “Eğer Belarus, bu tür ihlallerin zararlarını önlemek için gerekli adımları atmazsa, Litvanya siyasi ve diğer yollarla yanıt verecektir” dedi.

Olay, yalnızca Litvanya’yı değil, Ukrayna’ya komşu olan diğer NATO ülkelerini de endişelendiriyor. Letonya, Romanya ve Polonya gibi ülkeler de benzer dron ihlallerine son aylarda maruz kalmıştı. 2024 Eylül ayında, Rusya’ya ait bir Shahed tipi dron Letonya topraklarında düşmüştü.

Litvanya, 2,8 milyon nüfusuyla Kaliningrad ve Belarus’a komşu. Alman Savunma Bakanlığı, Litvanya’yı “NATO’nun doğu kanadındaki en savunmasız ülke” olarak tanımlıyor.