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Ukrayna: Rusya dün ülkedeki enerji tesislerine 96 füze ve İHA ile saldırdı

Ukrayna makamları Rusya’nın dün ülkedeki enerji tesislerini 96 füze ve İHA ile hedef aldığını duyurdu.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 14:29
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Rusya dün Ukrayna'daki enerji tesislerine 96 füze ve İHA ile saldırdı

Ukrayna: Rusya dün ülkedeki enerji tesislerine 96 füze ve İHA ile saldırdı
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Ukrayna ordusu, Rus güçleri tarafından dün ülkenin enerji tesislerine yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin bilgileri güncelledi.

Buna göre, Rusya dün Ukrayna’daki enerji tesislerine yönelik 96 seyir füzesi, güdümlü uçak füzesi ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi.

Rus ordusunca fırlatılan 75 seyir füzesi ve 2 güdümlü uçak füzesi ile 12 İHA, Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldü. (AA)

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