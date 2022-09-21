21 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Rusya'nın bütçe giderleri gelirlerini aştı

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov, “Bütçe ağustos itibarıyla açık vermeye başladı. Tüm seviyelerdeki bütçeler şu anda vergi gelirlerinden daha fazla para harcıyor.” dedi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 14:46
Takip Et

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov açıkladı. Bütçe ağustos itibarıyla açık vermeye başladı

Rusya'nın bütçe giderleri gelirlerini aştı
+
Aa
-

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9 küçülmesini beklediklerini belirterek, “Bütçe ağustos itibarıyla açık vermeye başladı. Tüm seviyelerdeki bütçeler şu anda vergi gelirlerinden daha fazla para harcıyor.” dedi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rusya Federasyon Konseyi’nde yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonun yavaşlama eğilimine girdiğini belirten Reşetnikov, “Nisanda yüzde 17,8 ile zirveye ulaşan enflasyon oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 12,4 seviyesine düşmesini bekliyoruz.” dedi.

Reşetnikov, Rusya’daki vatandaşların reel gelirlerinin bu yıl yüzde 2 azalacağı, 2023’te ise yüzde 2 artacağı tahmininde bulundu.

Ülke ekonomisindeki düşüşe ilişkin tahminleri de iyileştirdiklerini ifade eden Reşetnikov, “Tahminlere göre, ekonomik durgunluğun dip noktası 2022'nin dördüncü çeyreğinde geçilecek. Yıl sonu itibarıyla Rus ekonomisindeki küçülmenin bu yıl yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.” diye konuştu.

Reşetnikov, Rus rublesi döviz kurunun mevcut seviyesine kıyasla zayıflamasını beklediklerini aktararak, “Ancak ruble döviz kurunun gelecek 5 yıl boyunca geçtiğimiz 5 yıla kıyasla yüzde 10 ila 15 arasında daha güçlü olacağını tahmin ediyoruz.” dedi.

Rusya’nın bütçe giderlerinin ise gelirlerin üzerine çıktığını belirten Reşetnikov, “Bütçe ağustos itibarıyla açık vermeye başladı. Tüm seviyelerdeki bütçeler şu anda vergi gelirlerinden daha fazla para harcıyor.” ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
1
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
2
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
3
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
4
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
5
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
6
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
7
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Helal olsun Merih Demiral
﻿Helal olsun Merih Demiral
﻿Helal olsun Merih Demiral
﻿Tüketici Hakem Heyeti başvurularında işte yeni rakam. Yönetmelik 1 Ekim'de yürürlüğe girecek
﻿Tüketici Hakem Heyeti başvurularında işte yeni rakam. Yönetmelik 1 Ekim'de yürürlüğe girecek
﻿Tüketici Hakem Heyeti başvurularında işte yeni rakam. Yönetmelik 1 Ekim'de yürürlüğe girecek
﻿12 yaşındaki oğlunu ödevini yapmadığı için yakarak öldürdü
﻿12 yaşındaki oğlunu ödevini yapmadığı için yakarak öldürdü
﻿12 yaşındaki oğlunu ödevini yapmadığı için yakarak öldürdü
﻿Gün içinde aniden halsiz düşürseniz ne anlam taşıyor?
﻿Gün içinde aniden halsiz düşürseniz ne anlam taşıyor?
﻿Gün içinde aniden halsiz düşürseniz ne anlam taşıyor?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.