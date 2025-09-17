Rusya, Elon Musk’a rakip çıktı! Dev projenin benzerini yapacaklar

Rusya'nın uzay programı başkanı Dimitri Bakanov, Rusya'nın, Elon Musk'ın uydu internet hizmeti Starlink'e rakip olacak bir hizmet sunmaya başlayacağını söyledi.

Bakanov, “Yörüngedeki birkaç test aracı zaten incelendi ve üretim araçları buna göre değiştirildi. Bu yönde de hızlı bir şekilde ilerliyoruz” dedi.

Bakanov, Rusya'nın hatalarından ders aldığını söyledi. Bunlar arasında, 2002 yılında Musk'ın Moskova'da bir inter satın alma girişimini reddetmesi de bulunuyor.

Bureau 1440 olarak bilinen bir Rus havacılık şirketi, küresel geniş bant veri iletimi için düşük yörünge uydu sistemi geliştiriyor.

Starlink, 8 binden fazla uyduyla dünyanın en büyük uydu takımını işlettiğini belirtiyor ve Rus yetkililer, Musk'ın uzay araçlarının fırlatılmasında devrim yarattığını, bunun bedelini Rusya'nın ödediğini söylüyor.

Rusya'nın Roscosmos uzay ajansının 39 yaşındaki yeni başkanı, Rus televizyon sunucusu Vladimir Solovyov ile yaptığı röportajda, uzay ajansının “ataletten” uzaklaşması ve daha fazla genç yetenek çekmesi gerektiğini dile getirdi.

Rusya'nın, Musk'ın SpaceX şirketi tarafından işletilen ve düşük yörünge uyduları konstellasyonu aracılığıyla internet hizmetleri sunan ve uzak bölgelerde ve çatışma bölgelerinde yaygın olarak kullanılan Starlink'e alternatif bir sistem oluşturma yolunda ilerlediğini söyledi.

Starlink, Ukrayna güçleri tarafından Rusya ile savaşta yoğun olarak kullanılıyor.