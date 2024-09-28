Rusya: Filistinli siviller Amerikan silahlarıyla öldürülüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Merhamet duygusu taşıyan herkes, Ekim trajedisinin Filistinlilerin toplu cezalandırılması için kullanılmasına öfke duymaktadır. Filistinli sivillerin Amerikan silahlarıyla öldürülmesi derhal durdurulmalıdır" dedi.

Lavrov, BM 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümüne yol açan saldırılardan duyduğu endişeyi dile getirdi. Bu tür "siyasi cinayetlerin" sıradan hale geldiğini belirten Lavrov, İsrail'in Gazze'ye yönelik yıkıcı savaşını da kınadı. "Merhamet duygusu taşıyan herkes, Ekim trajedisinin Filistinlilerin toplu cezalandırılması için kullanılmasına öfke duymaktadır. Filistinli sivillerin Amerikan silahlarıyla öldürülmesi derhal durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Lavrov, konuşmasında başkenti Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin tanınması gerektiğini de vurguladı.

Ukrayna savaşına da değinen Lavrov, "Rusya gibi nükleer bir güçle savaşma fikrinin anlamsızlığı ve tehlikesi hakkında konuşmayacağım" dedi. Konuşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında ise, "Egemenliğimize kritik bir tehdit oluşturan konvansiyonel bir saldırıya karşılık olarak nükleer silah kullanabiliriz" ifadelerini kullandı. "Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar için izin verip vermeyeceklerini, duyduklarından ne anladıklarını o zaman göreceğiz" şeklinde konuştu.