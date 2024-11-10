Rusya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak hakem kararı

Düzenleme: Serkan Talan
Rusya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak hakem kararı

Deneyimli hakem Wladislaw Besborodow, sosyal medyada kendini övüp, meslektaşını küçümseyince uzun süreli bir cezaya çarptırıldı.

Rusya, futbol dünyasında beklenmedik bir olaya şahit oldu. 51 yaşındaki deneyimli hakem Wladislaw Besborodow, Rusya Futbol Federasyonu (RFS) tarafından 2024/25 sezonu sonuna kadar görevden alındı. Cezanın arkasındaki neden ise hakemin sosyal medyada yaptığı uygunsuz yorumlar ve bazı resmi etkinliklere katılmamasıydı.

Besborodow, 2007 yılından bu yana Rusya Premier Ligi'nde hakemlik yapıyordu. Ancak, son zamanlarda verdiği bazı yorumlarla tepki topladı. Telegram kanalında, kendisini "en iyi hakem" olarak tanıtarak meslektaşı Sergej Lapotschkin'i hedef aldı. Bu yorumlar, skandala yol açtı ve Besborodow’un mesleki kariyerini tehlikeye soktu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, şeffaflık ve profesyonellik ilkeleriyle çelişiyordu.

RFS, bu olayın ardından hemen harekete geçti ve Besborodow’un 2024/25 sezonunun sonuna kadar herhangi bir maç yönetmesini yasakladı. Ayrıca, federasyon konuya ilişkin derinlemesine bir inceleme başlatacaklarını duyurdu. Futbol hakemlerine, oyun yönetimi hakkında halka açık yorum yapmanın yasak olduğu hatırlatıldı.

Besborodow’un cezası, hakemlik dünyasında önemli bir dönüm noktası oldu. Bir zamanlar Almanya'nın 2009 U17 Avrupa Şampiyonası finalini yöneten Besborodow, bu skandal yüzünden kariyerinde ciddi bir darbe aldı. Geçmişte başarılı bir futbolcu da olan Besborodow, 1990’lı yıllarda profesyonel futbolculuk yapmış ve ardından hakemlik kariyerine adım atmıştı.

Skandalın ardından Besborodow’un kariyerine ne olacağı merak ediliyor. RFS’in aldığı bu sert karar, Rusya futbolunun hakemlik profesyonelliğini koruma çabalarını simgeliyor.

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