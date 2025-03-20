Rusya gece boyunca Ukrayna'yı dronlarla vurdu

Kaynak: İHA
Rusya gece boyunca Ukrayna'yı dronlarla vurdu

Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın Kropyvnytskyi kentine düzenlediği dron saldırısında 10 kişi yaralandı.

Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın Kropyvnytskyi kentine düzenlediği dron saldırısında 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'nın Kropyvnytskyi kentine dron saldırısı düzenledi. Rusya-Ukrayna arasında birbirlerinin enerji altyapısını 30 gün süreyle vurmamalarını içeren kısmi ateşkes devam ederken Rusya'nın dronlu saldırısında 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Saldırı nedeniyle bölgedeki binalarda hasar meydana gelirken bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Ukrayna tarafından konuya ilişkin açıklamada, hava savunma sisteminin 171 Rus dronundan 75'ini düşürdüğü, 63 dronun ise kayıp olduğu kaydedildi. Bölge Valisi Arkadyi Raikovych, "Kropyvnytskyi, en şiddetli saldırılara maruz kaldı. Yerleşim yerleri, evler ve çok katlı binalar yerle bir edildi" ifadelerini kullandı.

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