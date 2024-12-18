Rusya Genelkurmay Başkanı açıkladı! 'Suriye devlet statüsü fiilen yok oldu'

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, “Dünyadaki askeri-politik durumun, dünyanın çeşitli bölgelerinde giderek artan sayıda silahlı çatışmayla karakterize olduğunu ve bunun temel nedeninin Batı'nın hakimiyetini sürdürme arzusu olduğunu” söyledi. Gerasimov, yabancı askeri ataşelere yaptığı açıklamada, olumsuz değişikliklerin Rusya'nın nükleer caydırıcılık politikasının güncellenmesini gerektirdiğini söyledi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Suriye’de yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, “Suriye devlet statüsünün fiilen yok olması, bölgedeki durum değişimini gösteren en önemli faktör haline geldi” dedi.

Gerasimov, dünyadaki askeri-politik durumun, çeşitli bölgelerde artan sayıda silahlı çatışma ile karakterize olduğunu belirtirken, “Bu durum bölgesel ve uluslararası güvenliğin daha da bozulmasına yol açmıştır” dedi. Gerasimov, bunun başlıca nedeninin, ABD liderliğindeki Batı'nın “Uluslararası hukuk açısından hiçbir yasal dayanağı olmayan kurallara dayanarak küresel hakimiyetini sürdürme” arzusu olduğunun altını çizdi. Gerasimov, “NATO askeri altyapısı Rusya sınırlarına yaklaştıkça Avrupa'da tansiyon yükseliyor” dedi.

''4 BİN 500 KİLOMETREKARELİK ALAN RUS KONTROLÜNE GEÇTİ”

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik operasyonlarına ilişkin konuşan Gerasimov, şunları söyledi:

''Rus güçleri, Batı'dan Kiev'e yapılan muazzam yardımlara rağmen inisiyatifi ellerinde tutmakta ve tüm cephede ilerlemektedir. Bu yıl 190'dan fazla yerleşim yeri kurtarıldı ve yaklaşık 4 bin 500 kilometrekarelik alan Rus kontrolüne geçti. Operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusu bir milyona yakın ölü ve yaralı askerin yanı sıra 20 bine yakın tank ve zırhlı araç kaybetti. Ukrayna'nın Kursk bölgesine saldırısı, Rusya'nın Donbass'taki rezervlerini yeniden konuşlandırmasını sağlamayı amaçlıyordu, ancak bu gerçekleşmedi. Rus silahlı kuvvetleri, çeşitli kuvvetlerin angajmanında büyük bir savaş deneyimi biriktirmiştir. Operasyonun amaçlarına kesinlikle ulaşılacaktır.''

''BATI'NIN UKRAYNA'YA YAPTIĞI MALİ YARDIM TOPLAMI 350 MİLYAR DOLARI AŞTI”

Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı mali yardım toplamının 350 milyar doları aştığını belirten Gerasimov, bunun 170 milyar dolarının askeri ihtiyaçlar için kullanıldığını bildirdi. Gerasimov, 30'dan fazla Batı ülkesinin Ukrayna'ya askeri yardım gönderdiğini belirterek, "En fazla katkıyı ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Danimarka sağladı" diye konuştu.

''ASKERİ-POLİTİK DEĞİŞİKLİKLER, RUSYA'NIN NÜKLEER CAYDIRICILIK POLİTİKASININ GÜNCELLENMESİNİ GEREKLİ KILDI''

Nükleer caydırıcılık konusuna ilişkin konuşan Gerasimov, “Askeri-politik durumdaki olumsuz değişiklikler, Rusya'nın nükleer caydırıcılık politikasının güncellenmesini gerekli kıldı. Rusya'nın uluslararası taahhütleri nükleer caydırıcılığın eşiğini belirlemiyor. Saldırganlığı azaltma ve potansiyel düşmandan gelen tehditleri etkisiz hale getirme gerekliliğiyle belirlenir. Karadaki stratejik nükleer kuvvetler, modern mobil füze rampalarıyla yeniden silahlanmayı tamamen tamamladı. Modern silahların Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerindeki payı yüzde 95'tir” diye konuştu.

“ORTA DOĞU'DAKİ DURUM SÜREKLİ KÖTÜLEŞİYOR”

Orta Doğu’daki artan gerilime ve son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan Gerasimov, “Orta Doğu'daki durum sürekli kötüleşiyor. Krizin bölgesel bir savaşa dönüşme riski mevcut” dedi. Suriye’de son dönemde yaşananlara da değinen Gerasimov, “Suriye'nin devlet statüsünün fiilen yok olması, bölgedeki durum değişimini gösteren en önemli faktör haline geldi” dedi.