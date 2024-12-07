Rusya göçmenlere sıkı düzenlemeler getiriyor

Kaynak: Haber Merkezi
Rusya göçmenlere sıkı düzenlemeler getiriyor

Rusya, 2025 yılı itibarıyla göçmen politikalarını sıkılaştıran yeni yasaları uygulamaya koyuyor. Özellikle Orta Asya ülkelerinden gelen işçileri etkileyen bu düzenlemeler, çalışma alanlarını sınırlarken, dil ve entegrasyon şartlarını da artırıyor.

2025 yılı itibarıyla Rusya, göçmenlere yönelik önemli düzenlemeleri yürürlüğe koyuyor. Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin'in açıklamalarına göre, 2024 yılında kabul edilen 12 yasa, göçmen politikalarını sıkılaştırmaya yönelik. Bu düzenlemeler, özellikle Orta Asya ülkelerinden gelen işçilerin iş ve yaşam koşullarını daha da zorlaştıracak.

Yeni kurallar çerçevesinde, göçmenlerin Rusya'da izin belgesi olmadan kalma süresi 180 günden 90 güne düşürülüyor. Ayrıca, yasa dışı göçmenler için "gözetim rejimi" adı altında yeni bir sistem getiriliyor. Bu kapsamda, belgeleri eksik ya da yasaları ihlal eden göçmenler, kayıt altına alınarak yaşam alanlarını değiştirmeleri, araç kullanmaları, evlenmeleri ya da ticari faaliyetlerde bulunmaları yasaklanıyor.

ÇALIŞMA ALANLARINA KISITLAMALAR

Rusya’da çalışma izniyle bulunan göçmenlerin eğitim, sağlık, gıda dağıtımı gibi birçok sektörde çalışması kısıtlanacak. Örneğin, Novosibirsk Valisi Andrey Travnikov, 2025 itibarıyla göçmenlerin anaokullarında çalışmasını yasakladı. Daha önce de aynı bölgede taksi şoförlüğü, alkol ve tütün ürünleri satışı gibi işlerde göçmenlerin çalışması engellenmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kasım 2024'te yaptığı bir konuşmada, göçmenlerin Rus diline hâkim olmalarının ve yerel yasalara uymalarının önemini vurguladı. Bu adımın, yerel halk ile göçmenler arasındaki gerilimi azaltacağı ve entegrasyonu kolaylaştıracağı belirtiliyor.

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