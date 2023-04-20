Rusya gövde gösterisi yaptı. Finlandiya’nın NATO üyeliği sonrası olan oldu

Rusya Finlandiya’nın NATO üyeliği sonrası füze fırlatma ve torpido testleriyle gövde gösterisi yaptı.

Rusya gövde gösterisi yaptı. Finlandiya’nın NATO üyeliği sonrası olan oldu

AA

Rusya Savunma Bakanlığı, savaşa hazırlık kontrolü sırasında süpersonik gemisavar seyir füzesinin fırlatılmasını gösteren yeni bir video yayınladı.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Pasifik Filosu kuvvetlerinin savaşa hazır olup olmadığına yönelik Okhotsk Denizi'nde bir seyir füzesi olan 'Moskit' ateşlendi. R-298 füze botunun mürettebatı, yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Sivrisinek füzesi ile hedefi isabetli bir şekilde vurarak personele verilen görevi başarıyla tamamladı. Bir düşman gemisi rolünde ise donanma kalkanı hedefi kullanıldı.” denildi.

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