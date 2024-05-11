Rusya Harkiv’e saldırı başlattı. Zelenskiy duyurdu

Kaynak: AA
Rusya Harkiv’e saldırı başlattı. Zelenskiy duyurdu
Zelenskiy, Rusya’nın Harkiv bölgesine yeni bir karşı saldırı başlattığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'de resmi ziyarette bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ile birlikte ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Sabah saatlerinde Rus ordusunun Harkiv bölgesine yeni bir saldırı başlatmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Zelenskiy, "Saldırıyla ilgili tüm açıklamaların kesinlikle doğru ve adil olduğuna inanıyorum. Rusya, Harkiv bölgesine yönelik yeni bir karşı saldırı dalgası başlattı." şeklinde konuştu.

Ukrayna ordusunun Rus birliklerine yoğun topçu atışlarıyla karşılık verdiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bu yönde şu anda yoğun çatışmalar yaşanıyor." dedi.

Zelenskiy ayrıca, Ukraynalı komutanların bu bölgede olası bir saldırı durumunda hazır olduklarını belirtti.

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