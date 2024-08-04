Rusya hepsini düşürürüz demişti. Zelenski Ukrayna'nın F-16 uçaklarına sahip olduğunu duyurdu

Düzenleme: Kaynak: AA
Rusya hepsini düşürürüz demişti. Zelenski Ukrayna'nın F-16 uçaklarına sahip olduğunu duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, F-16 savaş uçaklarının ülkesine teslim edildiğini duyurdu. Rusya, Ukrayna’ya verilecek F-16 uçaklarının düşürüleceğini duyurmuştu.

Uzun süredir tartışma konusu olan ve Rusya Ukrayna savaşına yeni bir boyut getirebileceğini konuşulan F-16 savaş uçakları konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

UKRAYNA F-16 UÇAKLARINA SAHİP OLDU

Rusya cephesinin uzun süredir karşı çıktığı ve Ukrayna saflarında olan F-16 uçaklarını düşürürüz açıklamalarına rağmen, NATO Ukrayna’ya F-16 uçaklarını teslim etti.

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Bu gelişmeyi Ukranya lideri Zelenski sosyal medya hesabından duyurdu.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "F-16'lar Ukrayna'da. Biz bunu sağladık. Bu uçaklarda uzmanlaşan ve onları ülkemiz için kullanmaya başlayan arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Bu sonuç için ekibimize teşekkür ederim“ ifadelerini kullanarak gelişmeyi paylaştı.

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DANİMARKA, HOLLANDA VE ABD'YE TEŞEKKÜR

F-16 uçakları konusunda yardımcı olan ülkelere de teşekkürlerini ileten Zelenski, uçak taleplerini ilk kabul eden üç ülke olan Danimarka, Hollanda ve ABD’ye de minnettar olduğunu belirtti.

zelenskikeps.jpgZelenski'nin paylaştığı görüntüde, F-16'ların önünde gerçekleştirilen bir programda yaptığı konuşma, F-16'ların havalandığı anlar ve uçuşları yer aldı.

Ukrayna'ya hangi ülke tarafından kaç F-16 uçağı verildiği açıklanmazken, Rusya’nın daha önce hepsini düşürürüz açıklamasının ardından nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu.

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