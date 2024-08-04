Rusya hepsini düşürürüz demişti. Zelenski Ukrayna'nın F-16 uçaklarına sahip olduğunu duyurdu

Uzun süredir tartışma konusu olan ve Rusya Ukrayna savaşına yeni bir boyut getirebileceğini konuşulan F-16 savaş uçakları konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

UKRAYNA F-16 UÇAKLARINA SAHİP OLDU

Rusya cephesinin uzun süredir karşı çıktığı ve Ukrayna saflarında olan F-16 uçaklarını düşürürüz açıklamalarına rağmen, NATO Ukrayna’ya F-16 uçaklarını teslim etti.

Bu gelişmeyi Ukranya lideri Zelenski sosyal medya hesabından duyurdu.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "F-16'lar Ukrayna'da. Biz bunu sağladık. Bu uçaklarda uzmanlaşan ve onları ülkemiz için kullanmaya başlayan arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Bu sonuç için ekibimize teşekkür ederim“ ifadelerini kullanarak gelişmeyi paylaştı.

DANİMARKA, HOLLANDA VE ABD'YE TEŞEKKÜR

F-16 uçakları konusunda yardımcı olan ülkelere de teşekkürlerini ileten Zelenski, uçak taleplerini ilk kabul eden üç ülke olan Danimarka, Hollanda ve ABD’ye de minnettar olduğunu belirtti.

Zelenski'nin paylaştığı görüntüde, F-16'ların önünde gerçekleştirilen bir programda yaptığı konuşma, F-16'ların havalandığı anlar ve uçuşları yer aldı.

Ukrayna'ya hangi ülke tarafından kaç F-16 uçağı verildiği açıklanmazken, Rusya’nın daha önce hepsini düşürürüz açıklamasının ardından nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu.