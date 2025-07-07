Rusya için ölen kim? 48 farklı ülkeden 1500 asker...

Letonya merkezli Rusya karşıtı gazetecilik platformu iStories, Moskova’daki Emias adlı sağlık veri sistemine yapılan bir siber saldırı sonrası binlerce askeri kayda ulaştı. Nisan 2023 ile Mayıs 2024 arasında, sadece Moskova’da 1500’den fazla yabancı uyruklu paralı savaşçının Rusya ordusu için kayıt altına alındığı belirlendi.

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En dikkat çekici veri ise, yaklaşık 600 Nepalli’nin bu merkezden geçerek cepheye gönderilmesi oldu. 2023 Ekim ayında tek bir ayda 370 Nepalli’nin işe alındığı tespit edildi. CNN’in 2024’teki haberine göre, toplamda 15 bin kadar Nepalli erkek savaş için Rusya’ya gitmişti. Kimi dönerken travma yaşadı, kimi ise dönmedi. Nepal, askerlerinin “top yemi” olarak kullanılmasından dolayı Kremlin’e itirazda bulundu ve alımlar Kasım 2023’te azalmaya başladı.

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ADRES: JABLOTSCHKOW SOKAĞI 5, ODA 302

Moskova’daki Jablotschkow Sokağı’ndaki askerlik ofisi, 48 ülkeden gelen adayların merkezi haline geldi. İlginç bir detay: Yaklaşık 300 kişi aynı adreste, aynı odada (muayene odası) ikamet ediyor görünüyor. Bu adreste başvuru, sağlık kontrolü, banka hesabı açma işlemleri tamamlanıyor.

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Asya’dan gelenler başı çekerken, Tacikistan, Belarus, Özbekistan, Çin, Sırbistan, Küba, hatta bazı AB ülkelerinden gelen savaşçılar da listede. Amerika, İngiltere ve Danimarka vatandaşları da Moskova’da kayıt yaptırdı. iStories’in ulaştığı TikTok videoları ve saha röportajları, bu askerlerin pek çoğunun savaş tecrübesi olmadığını ve çoğunun sadece para ve vatandaşlık vaadiyle cepheye sürüldüğünü gösteriyor.