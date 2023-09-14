Rusya ile ABD arasında diplomat krizi. İstenmeyen adam ilan ettiler

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "diplomatik statüleriyle uyumlu olmayan eylemleri" gerekçesiyle ABD’nin Moskova’daki iki diplomatının “istenmeyen kişi” ilan edildiğini duyurdu.

KAYNAK: AA
Rusya ile ABD arasında diplomat krizi. İstenmeyen adam ilan ettiler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy’nin Bakanlığa çağırıldığı bildirildi.

Büyükelçi'ye ABD Büyükelçiliği Birinci Katibi Jeffrey Sillin ve İkinci Katibi David Bernstein’in eylemlerinin diplomatik statüleriyle uyumlu olmadığına ilişkin nota verildiği belirtilen açıklamada, bu kişilerin yabancı devletle gizli işbirliği yapmakla suçlanan ve Rusya’nın ulusal güvenliğine para karşılığı zarar verme görevi verilen Rus vatandaşı Robert Şonov ile irtibatlarını sürdürerek yasa dışı faaliyetlerde bulundukları öne sürüldü.

Açıklamada, “ABD Büyükelçisi'ne Sillin ve Bernstein'ın 7 gün içinde ‘istenmeyen kişi’ statüsünde Rusya topraklarını terk etmeleri gerektiği söylendi.” ifadesine yer verildi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Son Haberler
Adem Ljajic ülkesine döndü Spor
Adem Ljajic ülkesine döndü
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ hakkında flaş iddia. Magazin dünyası şokta Magazin
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ hakkında flaş iddia. Magazin dünyası şokta
Gerçeğin ta kendisinin karikatürü. Emre Ulaş hakikati çizdi Karikatür
Gerçeğin ta kendisinin karikatürü. Emre Ulaş hakikati çizdi
Rizespor'a Arjantinli golcü Spor
Rizespor'a Arjantinli golcü
19 yıl önce kaybolmuştu İstanbul'da ortaya çıktı. Bakanlık açıklama yaptı Güncel
19 yıl önce kaybolmuştu İstanbul'da ortaya çıktı. Bakanlık açıklama yaptı
İddialı dizi ekrana veda ediyor. Yayın günü değişmişti Magazin
İddialı dizi ekrana veda ediyor. Yayın günü değişmişti
Aydın'da ağaçlık alanda yangın Güncel
Aydın'da ağaçlık alanda yangın